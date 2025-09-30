На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об увеличении военных усилий США для смещения президента Венесуэлы

NYT: Вашингтон усиливает военное давление для свержения Мадуро
true
true
true
close
Matias Delacroix/AP

Вашингтон, пытаясь сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в последние дни значительно усилил военное давление на республику. Об этом, ссылаясь на чиновников администрации США, сообщает газета New York Times (NYT).

Главным сторонником идеи силового свержения Мадуро является государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По мнению госсекретаря, президент Венесуэлы является нелегитимным лидером, курирующим экспорт наркотиков на американскую территорию и представляющим непосредственную угрозу национальной безопасности США.

По словам источников, Рубио в настоящее время, используя полученные от ЦРУ разведывательные данные, разрабатывает в отношении Боливарианской республики более агрессивную стратегию. Так, численность американских войск в регионе возросла более чем на 6500 человек.

Жесткий подход Рубио по отношению к Каракасу поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и главный советник президента США по внутренней политике Стивен Миллер.

Собеседники издания сообщили, что американские военные готовят планы операции непосредственно на территории Венесуэлы, хотя Белый дом пока не дал согласия на это.

29 сентября Мадуро подписал декрет о введении режима внешней угрозы, предусматривающий особые полномочия для главы государства в сфере обороны и безопасности.

Ранее Трамп выступил с требованием к Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами