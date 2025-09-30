Стало известно об увеличении военных усилий США для смещения президента Венесуэлы

Вашингтон, пытаясь сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в последние дни значительно усилил военное давление на республику. Об этом, ссылаясь на чиновников администрации США, сообщает газета New York Times (NYT).

Главным сторонником идеи силового свержения Мадуро является государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По мнению госсекретаря, президент Венесуэлы является нелегитимным лидером, курирующим экспорт наркотиков на американскую территорию и представляющим непосредственную угрозу национальной безопасности США.

По словам источников, Рубио в настоящее время, используя полученные от ЦРУ разведывательные данные, разрабатывает в отношении Боливарианской республики более агрессивную стратегию. Так, численность американских войск в регионе возросла более чем на 6500 человек.

Жесткий подход Рубио по отношению к Каракасу поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и главный советник президента США по внутренней политике Стивен Миллер.

Собеседники издания сообщили, что американские военные готовят планы операции непосредственно на территории Венесуэлы, хотя Белый дом пока не дал согласия на это.

29 сентября Мадуро подписал декрет о введении режима внешней угрозы, предусматривающий особые полномочия для главы государства в сфере обороны и безопасности.

