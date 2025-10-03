На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа

Украина разорвала дипотношения с Никарагуа после признания новых регионов России
Shutterstock

Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Об этом заявил руководитель МИД республики Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что решение было принято после признания центральноамериканской страной новых регионов России.

25 сентября Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения, которые были разорваны по инициативе Киева. Коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

В апреле депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что у Киева есть повод для разрыва дипломатических отношений с США после слов президента Дональда Трампа о виновниках конфликта на Украине.

«Трамп обвинил Украину в том, что это мы начали войну, а не Россия напала на нас. США — союзник РФ сейчас, к сожалению. Теоретически ситуация является поводом для расторжения дипломатических отношений с США», — заявляла парламентарий.

Ранее Судан решил разорвать дипотношения с ОАЭ.

Новости Украины
