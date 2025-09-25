На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией

Украина возобновила дипотношения с Сирией после приостановки в 2022 году
Shutterstock

Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения, которые были разорваны по инициативе Киева. Об этом сообщил в Министерстве иностранных дел Украины.

Коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году из-за решения Дамаска признать ЛНР и ДНР.

21 сентября действующий сирийский президент Ахмед аш-Шараа приехал в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Последний задокументированный визит президента Сирии в США состоялся летом 1967 года.

До этого сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада. По словам сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, власти страны хотят судить Асада.

Ранее посол США в Сирии заявил, что в регионе «никогда не будет мира».

