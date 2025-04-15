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В Раде рассказали о поводе для разрыва дипотношений Украины с США

Безуглая: Украине нужно разорвать отношения с США после слов Трампа о конфликте
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Vadim Ghirda/AP

У Киева есть повод для разрыва дипломатических отношений с США после слов президента Дональда Трампа о виновниках конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Трамп обвинил Украину в том, что это мы начали войну, а не Россия напала на нас. США — союзник РФ сейчас, к сожалению. Теоретически ситуация является поводом для расторжения дипломатических отношений с США», — утверждает она.

До этого Трамп заявил, что начало боевых действий на Украине — это следствие «ужасной работы», проделанной экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он также выразил уверенность, что если бы президентские выборы 2020 года «не были сфальсифицированы», то украинского конфликта удалось бы избежать, так как до этого Трамп «не имел никаких проблем с предотвращением этого».

13 апреля Зеленский позвал Трампа посетить Украину, чтобы посмотреть «на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей». Он также высказался против переговоров с Россией.

Ранее WSJ узнала позицию советников Трампа по переговорам с Россией.

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