Судан решил разорвать дипотношения с ОАЭ

Судан решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) из-за поддержки ими повстанцев из сил быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета по обороне и безопасности республики.

«Совет по обороне и безопасности решил объявить ОАЭ государством-агрессором, разорвать дипломатические отношения и отозвать посольство и генеральное консульство», — сказано в заявлении.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

3 мая международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке. Глава миссии Мамман Мустафа решительно осудил бомбардировку.

Ранее МИД РФ призвал стороны конфликта в Судане к прекращению боевых действий.