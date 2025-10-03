На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Явлинский прокомментировал арест зампреда «Яблока»

Явлинский считает провокацией дело против зампреда «Яблока» Круглова
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Обвинения заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова в распространении фейков о российской армии либо драматическая ошибка, либо провокация. Об этом заявил основатель партии, председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский в своем Telegram-канале.

«Арест и обвинения в адрес Максима Круглова либо драматическая ошибка, либо провокация. Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО», — написал он.

Явлинский отметил, что Круглов был избран заместителем председателя партии в 2023 году и всегда действовал открыто и легально. Он никогда не распространял ложную информацию и не действовал во вред интересам РФ.

Основатель партии добавил, что в современной политике зампред «Яблока» отстаивает необходимость скорейшего заключения соглашения о прекращении огня и начала мирных переговоров, защищает коренные интересы простых людей и вместе с партией поддерживает международный мир и безопасность.

2 октября московский суд арестовал Круглова до 29 ноября. Следствие требует привлечь политика к ответственности за два поста в Telegram-канале, опубликованные в 2022 году, в которых он прокомментировал события в Буче и в Мариуполе.

Ранее суд заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами