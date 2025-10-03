Явлинский прокомментировал арест зампреда «Яблока»

Обвинения заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова в распространении фейков о российской армии либо драматическая ошибка, либо провокация. Об этом заявил основатель партии, председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский в своем Telegram-канале.

«Арест и обвинения в адрес Максима Круглова либо драматическая ошибка, либо провокация. Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО», — написал он.

Явлинский отметил, что Круглов был избран заместителем председателя партии в 2023 году и всегда действовал открыто и легально. Он никогда не распространял ложную информацию и не действовал во вред интересам РФ.

Основатель партии добавил, что в современной политике зампред «Яблока» отстаивает необходимость скорейшего заключения соглашения о прекращении огня и начала мирных переговоров, защищает коренные интересы простых людей и вместе с партией поддерживает международный мир и безопасность.

2 октября московский суд арестовал Круглова до 29 ноября. Следствие требует привлечь политика к ответственности за два поста в Telegram-канале, опубликованные в 2022 году, в которых он прокомментировал события в Буче и в Мариуполе.

