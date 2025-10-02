Суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Котрикадзе

katyakotrikadze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) по обвинению в распространении фейков про Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

До этого российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку телеканала «Дождь» Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом). Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову по делу о фейках об армии.

В июле Следственный комитет возбудил уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе и журналистки Валерии Ратниковой за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам колонии.