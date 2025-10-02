Путин рассказал, когда власти объявят о безвизовом режиме для Китая

Путин сообщил, что о безвизовом режиме с КНР объявят в ближайшее время

Российские власти в ближайшее время объявят о введении безвизового режима с Китаем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Он рассказал, что обсуждал зеркальные меры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тот сообщил, что решение уже принято.

По его словам, отмена Китаем виз для граждан РФ стала приятной неожиданностью и последствия этого будут самыми положительными.

Пекин с 15 сентября отменил визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма и посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В Ассоциации туроператоров и Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что безвизовый режим для КНР приведет к потоку в страну китайских женихов, которые будут искать русских невест.

Ранее россиянам раскрыли, как не нарваться на проблемы при шопинг-туризме в Китае.