Россиянам раскрыли, как не нарваться на проблемы при шопинг-туризме в Китае

Юрист Мрачковских: шопинг-туризм в Китае требует знаний о таможенных нормах
Shutterstock

Представители туристической отрасли отмечают рост количества поездок россиян в Китай после введения безвизового режима. Многие едут туда ради покупки товаров, однако важно помнить о таможенных нормах, чтобы не нарваться на проблемы, отметил в беседе с 360.ru таможенный юрист, эксперт в области ВЭД Сергей Мрачковских.

Китай вряд ли заменит уже популярные среди россиян направления, включая Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие страны – в большей степени турпоток вырастет именно из-за шопинг-туризма в приграничных регионах, считает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Многих привлекает возможность привезти с собой до 25 кг товаров без уплаты пошлины.

Однако если есть намерение привезти товары ради дальнейшей реализации, то нужно помнить о действующих правилах, иначе может грозить ответственность, предупредил Мрачковских.

«У нас есть понятие «для личного пользования», а для свата, брата, друга — это уже в него не входит, — подчеркнул он. — В таком случае нужно будет пройти через красный коридор и заплатить совокупный таможенный платеж».

На этом фоне таможенная служба обычно разрешает пассажирам провести с собой, например, один или максимум два айфона. Число подобных товаров может быть увеличено, если у человека есть подтверждение о наличии крупной семьи — например, он воспитывает пятерых детей. С расчетом по два устройства на каждого могут пропустить, в большем объеме — нет, пояснил юрист. Нарушение правил ввоза продукции из-за рубежа грозит россиянам административной и уголовной ответственностью, напомнил в заключение Мрачковских.

Исследователи до этого выяснили, что россияне все чаще называют Китай партнером, а не соперником. 45% участников опроса считают его дружественной страной, еще 42% — экономическим партнером. За последние три года отношение россиян к Китаю заметно смягчилось: 43% стали относиться к Китаю лучше, и только 4% сообщили об обратном. Это говорит о том, что старые страхи уходят, а прагматичный интерес к сотрудничеству выходит на первый план, подчеркивают аналитики.

Ранее Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции.

