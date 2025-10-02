Путин назвал единственную тему, которую обсуждал с Трампом на Аляске

Урегулирование конфликта на Украине было единственной темой встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, рассказал на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах даже двусторонней повестки, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом, это уже хорошо», — сказал лидер РФ.

Он поблагодарил Трампа за организацию саммита на Аляске и назвал сам факт встречи сигналом для восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

15 августа президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил американского лидера в Москву.

Ранее Путин указал на прямолинейность администрации Трампа.