Путин рассказал, что должно возобладать в ситуации вокруг Украины

Путин заявил, что в ситуации вокруг Украины постепенно возобладает добрая воля
true
true
true
close
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В ситуации вокруг Украины постепенно возобладает «добрая воля». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Тем не менее, я думаю, что добрая воля возьмет верх — и в этом смысле нет ни малейших сомнений», — сказал глава государства.

По его словам, изменения в общественном сознании на Украине происходят постепенно.

«Мы это видим. Как бы там мозг людям ни промывали, все-таки изменения происходят в общественном сознании», — добавил российский лидер.

Также Путин отметил, что конфликт на Украине является болью для украинцев и для русских, «для всех нас».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает считать украинский народ братским.

