Путин заявил, что Россия продолжает считать украинский народ братским

Россия считала и продолжает считать братским народ Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях», — сказал глава государства.

Он отметил, что русский и украинский народы имеют одни корни. По словам российского лидера, «все происходящее» для РФ является «трагедией и тяжелой болью».

«Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», — подчеркнул политик.

15 августа Путин и президент США Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Путин заявил, что «вся Украина наша».

