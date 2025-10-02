На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас»

Путин назвал украинский конфликт болью для украинцев и русских
Григорий Сысоев/РИА Новости

Конфликт на Украине является болью для украинцев и для русских. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских, для всех нас», — сказал глава государства.

Также он отметил, что для некоторых стран конфликт на Украине — «это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре». По словам российского лидера, это является для них способом «решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля, немножко подзаработать на войне».

Вместе с тем он подчеркнул, что Западу не жалко украинского народа, который является для него «расходным материалом».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, поэтому «вся Украина наша».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
