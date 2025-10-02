Путин назвал ответственных за продолжение боевых действий на Украине

Ответственность за то, что на Украине пока не удалось достичь режима прекращения огня, лежит в первую очередь на Европе, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Европа на постоянной основе занимается продолжением эскалации конфликта на Украине, других целей у западных государств там нет.

Российский лидер также заявил, что конфликт на Украине является болью как для украинцев, так и для русских. Вместе с тем Путин указал, что Западу не жалко украинского народа, который является для него «расходным материалом».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

