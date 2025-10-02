Западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии, не устояли перед соблазном абсолютной власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает пресс-служба Кремля.

«Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный. Для того чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что провал гегемонии был только вопросом времени. А что касается попыток предписывать другим странам, что им делать и как строить свою политику, то они закончились неудачей, заключил Путин.

Как заявил политолог Илья Ухов, выступление главы российского государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития.

По словам эксперта, президент Путин, в отличие от авторов разного рода концепций «антихрупких черных лебедей» в духе Нассима Талеба или псевдо-геополитиков а-ля Фарид Закария, является, если можно так выразиться, действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории. Ухов отмечает, что российский лидер своим выступлением наносит удар гегемонии англосаксов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

