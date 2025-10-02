На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин раскрыл, какой соблазн не смог преодолеть коллективный Запад

Путин: Запад не устоял перед соблазном абсолютной власти
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии, не устояли перед соблазном абсолютной власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает пресс-служба Кремля.

«Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный. Для того чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что провал гегемонии был только вопросом времени. А что касается попыток предписывать другим странам, что им делать и как строить свою политику, то они закончились неудачей, заключил Путин.

Как заявил политолог Илья Ухов, выступление главы российского государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития.

По словам эксперта, президент Путин, в отличие от авторов разного рода концепций «антихрупких черных лебедей» в духе Нассима Талеба или псевдо-геополитиков а-ля Фарид Закария, является, если можно так выразиться, действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории. Ухов отмечает, что российский лидер своим выступлением наносит удар гегемонии англосаксов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае заявили о готовности вместе с Северной Кореей бороться с гегемонией.

