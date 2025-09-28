Ван И: Китай готов вместе с КНДР противостоять всем формам гегемонизма

Китай готов совместно с Северной Кореей противостоять всем формам гегемонизма, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что Пекин высоко ценит поддержку Пхеньяна в ключевых интересах и серьезных озабоченностях Китая, а также содействие в инициативах строительства сообщества единой судьбы человечества, глобального развития, безопасности, цивилизации и управления, которые были выдвинуты генсеком Си Цзиньпином.

Ван И отметил, что китайская сторона готова вместе с корейской готова укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных делах.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осознала неизбежность крушения гегемонии Запада.

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.