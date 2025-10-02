На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин: никто не готов играть по правилам, придуманным «за океанами»

Путин: любые договоренности должны устраивать все заинтересованные стороны
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что любые решения в мире должны приниматься только при условии, что они устраивают все стороны, и подчеркнул, что играть по «заокеанским» правилам никто уже не готов. Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

«Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны <...>. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел — «там за туманами», ну, или «там за океанами», — сказал российский лидер.

По его словам, только при нахождении точек соприкосновения можно будет выработать жизнеспособное решение.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские государства предпринимают действия, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта, что препятствует урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин готов к решению ситуации в республике путем проведения переговоров и прилагает значительные усилия в этом направлении.

Ранее Путин назвал битву России за новые регионы праведной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами