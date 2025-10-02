Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что любые решения в мире должны приниматься только при условии, что они устраивают все стороны, и подчеркнул, что играть по «заокеанским» правилам никто уже не готов. Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

«Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны <...>. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел — «там за туманами», ну, или «там за океанами», — сказал российский лидер.

По его словам, только при нахождении точек соприкосновения можно будет выработать жизнеспособное решение.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские государства предпринимают действия, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта, что препятствует урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин готов к решению ситуации в республике путем проведения переговоров и прилагает значительные усилия в этом направлении.

Ранее Путин назвал битву России за новые регионы праведной.