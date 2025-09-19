На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил о стремлении Европы помешать урегулированию конфликта на Украине

Roman Naumov/Global Look Press

Европейские государства предпринимают действия, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта, что препятствует урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к урегулированию ситуации на Украине путем проведения переговоров и прилагает значительные усилия в этом направлении.

«Есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] — наоборот, это чинит препятствия», — подчеркнул Песков.

В начале сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС использует украинский конфликт в качестве предлога для лишения стран-членов ЕС суверенитета. По словам Орбана, европейское руководство продвигает идею финансовых обязательств с целью лишить страны самостоятельности.

Ранее Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине.

