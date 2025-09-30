Путин назвал битву России за новые регионы праведной

Россия ведет праведную битву, защищая выбор жителей новых регионов быть с Российской Федерацией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, передает пресс-служба Кремля.

«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», — сказал глава государства.

В прошлом году Путин не принимал участия в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но поздравил россиян с этой датой. Он подчеркнул, что РФ шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказалось от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

