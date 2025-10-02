Два человека погибли в результате атаки в Манчестере

Местный житель и нападавший погибли в результате атаки на синагогу в Манчестере

Два человека, включая нападавшего, погибли в результате атаки на синагогу в Манчестере в Великобритании. Об этом сообщает британская газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что четыре человека, в том числе охранник, получили ранения. Один из местных жителей погиб. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии, говорится в сообщении.

Подозреваемый был застрелен полицейскими из-за того, что у него предположительно было детонирующее устройство.

В настоящее время на месте работают специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Пострадали четыре человека. Свидетель происшествия позвонил в скорую помощь и рассказал, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. По предварительным данным, злоумышленник получил ранение. Жителей попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как полицейские направляют оружие на человека, лежащего на земле у входа в синагогу. Помимо него, на земле неподвижно лежит еще один человек со следами крови в области головы.

Во время случившегося премьер Великобритании Кир Стармер находился в Дании на конференции европейских лидеров. Узнав о произошедшем, он вернулся в королевство.

Ранее неизвестные пытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области.