Раввин синагоги в Обнинске о попытке поджога: «Это акт антисемитизма»

Очередная попытка поджечь синагогу в Обнинске Калужской области — это акт антисемитизма, заявил в беседе с «Газетой.Ru» ее раввин Аарон Головчинер.

«Разумеется, это акт антисемитизма, только так можно квалифицировать повторный поджог синагоги», — заявил Головчинер.

Он напомнил, что в июле 2024 года синагогу в Обнинске уже пытались поджечь.

«В прошлом году полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в совершении этого преступления, но проведенное расследование нас не удовлетворило. Мы обращали внимание полиции на то, что характер повреждений здания был таков, что дети, а одному из задержанных даже 8 лет не исполнилось тогда, не могли это сделать сами», — отметил раввин.

По его мнению, кто-то использовал подростков, которые в силу возраста не могли быть привлечены к уголовной ответственности.

«И вот безнаказанность привела к новому преступлению», — заключил Головчинер.

Как сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа. Там подтвердили, что в результате нападения был поврежден вход в здание.

Telegram-канал SHOT пишет, что неизвестные бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью в здание на Графской улице. По предварительным данным, ведется розыск двоих человек, которые могут быть причастны к поджогу.

