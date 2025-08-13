На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раввин синагоги в Обнинске о попытке поджога: «Это акт антисемитизма»

В синагоге Обнинска назвали повторный поджог актом антисемитизма
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Очередная попытка поджечь синагогу в Обнинске Калужской области — это акт антисемитизма, заявил в беседе с «Газетой.Ru» ее раввин Аарон Головчинер.

«Разумеется, это акт антисемитизма, только так можно квалифицировать повторный поджог синагоги», — заявил Головчинер.

Он напомнил, что в июле 2024 года синагогу в Обнинске уже пытались поджечь.

«В прошлом году полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в совершении этого преступления, но проведенное расследование нас не удовлетворило. Мы обращали внимание полиции на то, что характер повреждений здания был таков, что дети, а одному из задержанных даже 8 лет не исполнилось тогда, не могли это сделать сами», — отметил раввин.

По его мнению, кто-то использовал подростков, которые в силу возраста не могли быть привлечены к уголовной ответственности.

«И вот безнаказанность привела к новому преступлению», — заключил Головчинер.

Как сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа. Там подтвердили, что в результате нападения был поврежден вход в здание.

Telegram-канал SHOT пишет, что неизвестные бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью в здание на Графской улице. По предварительным данным, ведется розыск двоих человек, которые могут быть причастны к поджогу.

Ранее в Коми девушка подожгла мечеть по требованию мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами