В МИД назвали манипуляции с замороженными российскими активами воровством

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны осознавать, что потенциальные манипуляции с замороженными активами России — это «банальное воровство». Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство», — сказала она.

По словам дипломата, ни один передовой европейский юрист не сможет скрыть преступного характера подобных намерений. Захарова добавила, что в случае реализации планов ЕС российская сторона жестко ответит в соответствии с принципом взаимности.

1 октября в заявлении Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с февраля 2022 года приближается к €178 млрд.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее в ЕК высказались о возможной конфискации российских активов.