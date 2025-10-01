ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от российских активов

Евросоюз выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что €2 млрд из предоставленных средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка Евросоюза с момента начала специальной военной операции (СВО) приближается к €178 млрд.

Всего Украина в 2025 году рассчитывает получить $54 млрд в рамках программы ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility. Однако $30 млрд из них все еще не поступили в страну.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным использование замороженных российских активов для закупок необходимого вооружения для Украины. По его словам, страны и лица, которые стремятся своровать и присвоить суверенные активы РФ, будут подвергнуты судебному преследованию и призваны к ответственности.

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.