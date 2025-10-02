В Еврокомиссии высказались о возможной конфискации российских активов

Никто не собирается подрывать законные «притязания» России на замороженные активы. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари, передает РИА Новости.

«Никто не собирается подрывать законные притязания России на эти активы. Мы не будем этого делать. То, что мы будем делать, сейчас еще решается», — сказал он.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с февраля 2022 года приближается к €178 млрд.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.