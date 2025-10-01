На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле сочли воровством передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идет речь», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что страны и лица, которые стремятся незаконно своровать и присвоить суверенные активы России, будут подвергнуты судебному преследованию и призваны к ответственности.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с момента начала специальной военной операции (СВО) приближается к €178 млрд.

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами