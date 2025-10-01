В Кремле сочли воровством передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идет речь», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что страны и лица, которые стремятся незаконно своровать и присвоить суверенные активы России, будут подвергнуты судебному преследованию и призваны к ответственности.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с момента начала специальной военной операции (СВО) приближается к €178 млрд.

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.