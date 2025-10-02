Политолог назвал «грандиозным пшиком» заявление Трампа о подлодках у берегов РФ

Заявления президента США Дональда Трампа о подводных лодках у берегов России — не более чем «пустой блеф». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

«Подлодки США и так дежурят рядом с Россией, как и наши — рядом с Америкой. Демонстрация Трампа — грандиозный пшик», — сказал эксперт.

Он добавил, что Россия вряд ли будет симметрично отвечать на воинственную риторику американского лидера, поскольку это «не в нашей политической традиции».

1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ России Дмитрия Медведева на ядерную тематику.

Американский президент также заявил, что Медведеву нужно следить за своими словами. По мнению Трампа, российский политик «все еще считает себя президентом» России.

В своих постах Медведев писал, что президент США играет с РФ в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается Москвой в качестве угрозы и «шага к войне» с Соединенными Штатами. Зампред Совбеза РФ также призывал американского лидера не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.