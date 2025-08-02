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Трамп сообщил, что переброшенные атомные подлодки США находятся близко к РФ

Трамп: две переброшенные атомные подлодки США располагаются вблизи России
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Две американские атомные подводные лодки располагаются ближе к России. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

«Да, они (подлодки. — «Газета.Ru») находятся ближе к России», — сказал он.

По словам политика, решение о размещении подлодок было принято в связи с тем, что Вашингтон всегда стремится быть наготове. При этом Трамп не стал обозначать их точное местоположение.

В пятницу президент США объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об «игре ультиматумов».

Дональд Трамп также заявлял на своей странице в соцсети Truth Social, что Медведеву нужно следить за своими словами. По словам американского лидера, Медведев «все еще считает себя президентом» России.

Ранее в Госдуме РФ высказались об угрозе Трампа перебросить ядерные подлодки.

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