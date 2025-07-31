Трамп призвал Медведева «следить за словами» после слов о войне с США

Трамп заявил, что Медведев вступает на очень опасную территорию словами о войне

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву нужно следить за словами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Медведев «все еще считает себя президентом» России.

«Он (Медведев. — прим. ред.) вступает на очень опасную территорию», — заключил Трамп.

Незадолго до этого Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов». Замглавы Совбеза отметил, что Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

Ранее в Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа.