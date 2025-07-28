Медведев прокомментировал новый срок Трампа для перемирия на Украине

Медведев: Трамп играет с Россией в игру ультиматумов, это угроза и шаг к войне

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в соцсети X, что президент США Дональд Трамп играет с РФ в «игру ультиматумов».

«Ему [Трампу] следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» — написал замглавы Совбеза.

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.