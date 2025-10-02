На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыла, почему на самом деле Трамп перешел на враждебный РФ курс

Политолог Войко: Трамп от безысходности перешел на враждебный РФ курс
Сергей Булкин/РИА Новости

Ужесточение риторики президента США Дональда Трампа в адрес России объясняется его личными и политическими просчетами. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала доцент Финансового университета Евгения Войко. По ее словам, американский лидер ожидал быстрых переговоров и скорого урегулирования конфликта на Украине, но реальность оказалась куда сложнее.

«Трампу действительно не удалось выйти победителем из этого процесса. Первопричины конфликта гораздо глубже, чем он предполагал», — отметила Войко.

Именно поэтому Трамп стал повышать градус, напоминая о санкциях, давя на Индию в вопросе закупок русской нефти и заявляя о подлодках у российских берегов, добавила она.

30 сентября глава Белого дома выступил перед высшим командным составом Вооруженных сил США. В своей речи он в очередной раз заявил, что «очень разочарован» в президенте РФ Владимире Путине из-за продолжительности конфликта на Украине, и снова назвал Россию «бумажным тигром», вопреки обещанию больше так не делать. При этом Трамп выразил надежду, что с украинским кризисом удастся «покончить». Президент Соединенных Штатов также объяснил, зачем приказал направить атомные подлодки к берегам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США передадут Украине разведданные и ракеты.

