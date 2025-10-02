На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США передадут Украине разведданные и ракеты. ВСУ будут чаще бить вглубь России

WSJ: США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь России
Администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты.

Источники WSJ утверждают, что президент Трамп одобрил расширение обмена разведданными между американскими службами и Киевом. Речь идет о помощи в выборе целей, прежде всего нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей. Американские чиновники, по данным издания, просят союзников по НАТО предпринять аналогичные шаги.

Один из источников отметил, что Белый дом еще должен дать письменные указания для начала операций, однако принципиальное решение принято.

Дональд Трамп пытался выступать посредником в мирных переговорах с Москвой и ограничивал передачу Украине дальнобойных средств. Теперь же, по словам источников, Белый дом исходит из того, что давление на энергетику России способно подорвать ее военные возможности.

Ограничения снимаются

До последнего времени США ограничивали применение своих вооружений по целям в глубине российской территории. Еще Джо Байден, будучи президентом, осенью 2024 года дал согласие на использование тактических ракетных комплексов ATACMS (дальность до 300 км) для ударов по объектам на занятых ВС РФ территориях Украины. Но после вступления Трампа в должность в январе 2025 года Пентагон ввел процедуру согласования каждого пуска, что фактически заблокировало их применение против России.

Однако недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает запрос Украины о поставке Tomahawk — крылатых ракет дальностью до 2500 км.

«Газета.Ru»

Кроме того, WSJ сообщает о возможных поставках Украине Barracuda-M — крылатой среднедальней ракеты производства Anduril Industries. Barracuda-M создана на базе барражирующего боеприпаса Barracuda AAV и может запускаться с разных носителей, включая истребители, бомбардировщики и морские платформы. В зависимости от модификации дальность полета достигает около 900 км.

Ранее администрация США уже одобрила продажу Extended Range Attack Munitions (ERAM) с радиусом действия до 450 км.

Возможности новых систем

Поставка разведданных и возможное добавление дальнобойных ракет могут существенно усилить позиции Киева, считает WSJ. Это открывает возможность ударов по нефтеперерабатывающим заводам, экспортным терминалам и электростанциям далеко за пределами линии фронта.

Источники издания отмечают, что сочетание разведданных США и более мощного оружия может «нанести гораздо больший ущерб энергетической инфраструктуре России, чем прежние атаки Украины».

Украина уже активно применяет собственные беспилотники для ударов по НПЗ и объектам энергетики России. По данным из открытых источников, к осени 2025 года ВСУ вывели из строя значительную часть мощностей российских НПЗ.

«Кто может запустить эти ракеты?»

В 2024 году Владимир Путин предупреждал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО воюют» с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе сказал, что Кремль «внимательно анализирует» сообщения о возможной поставке Tomahawk Украине и задался вопросами: «Кто может запустить эти ракеты, даже если они окажутся на территории киевского режима? Их могут запускать только украинцы, или это сделают американские военные?»

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее предупреждал, что передача Украине дальнобойных средств приведет к «очень плохим последствиям» для США и союзников.

В Киеве подчеркивают, что без возможности наносить удары вглубь России Украина не сможет вернуть территории. Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае получения от Вашингтона дальнобойного оружия Киев будет его использовать, предупредив «чиновников Кремля».

