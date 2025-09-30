В ЕК придумали способ передачи Украине российских замороженных активов

Европейская комиссия (ЕК) выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита Европейского союза в Копенгагене 1 октября.

Отмечается, что эти средства будут передаваться Украине траншами в качестве кредитов. Количество траншей не называется.

Накануне представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что предложение о так называемом «репарационном кредите» Украине из замороженных активов России, которое готовит Еврокомиссия, не затрагивает сами эти средства и не предполагает их конфискацию. Он также не исключил, что предложение ЕК может включать европейские гарантии безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса средств РФ.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.