Орбан призвал ЕС не бояться России

Орбан: ЕС не должен бояться РФ, так как военные расходы союза выше российских

Странам Европейского союза (ЕС) не нужно бояться Россию, поскольку военные расходы сообщества превышают российские. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров ЕС в Копенгагене, передает ТАСС.

Политик отметил, что в ЕС больше, чем 400 млн человек. Он призвал сравнить ВВП Европы и ВВП России.

«Также мы все вместе, если считать все 27 стран, тратим на военные нужды больше, чем Россия. Так почему мы боимся?» — задался вопросом Орбан.

До этого Орбан заявил, что что он твердо будет придерживаться «венгерской позиции» по Украине в вопросе финансирования Евросоюзом поставок оружия Украине и вступления республики в ЕС.

Агентство Bloomberg сообщило, что накануне на саммите Евросоюза в Копенгагене между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Орбаном произошло «столкновение» во время обсуждений того, как ЕС может обеспечивать свою оборону и поддерживать Украину. Германский политик обвинил Орбана в срыве обсуждения вопросов безопасности НАТО.

Ранее Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС.