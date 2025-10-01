На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС

Орбан: членство Украины в ЕС будет означать прямое участие Европы в войне
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) будет означать прямое участие Европы в вооруженном конфликте, а также отправку денег европейских налогоплательщиков КиевуВенгрия выступает решительно против. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Копенгагене, трансляция с мероприятия ведется на сайте Еврокомиссии.

«Наша позиция — вообще никакого членства (Украины в ЕС - «Газета.Ru») <...>, потому что членство будет означать, во-первых, что в Евросоюз придет война; Во-вторых, деньги из Европы пойдут на Украину», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что вступление Украины в ЕС — «это слишком», достаточно было бы стратегического соглашения о сотрудничестве.

До этого Орбан сообщил, что Венгрии предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг вступления Украины в Европейский союз (ЕС), которое европейские лидеры намерены обсудить в ходе грядущего саммита в Копенгагене.

Венгерский премьер раскритиковал высказывания польского коллеги Дональда Туска и председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что украинский конфликт якобы является войной всей Европы и коллективного Запада. Он также напомнил о призыве шведского коллеги Ульфа Кристерссона усилить давление на Будапешт для ускорения процесса принятия Украины в состав Евросоюза. По его словам, риторика европейских лидеров демонстрирует «зловещие признаки».

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее в МИД России предупредили об амбициях Украины по втягиванию Европы в конфликт с РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами