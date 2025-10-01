Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС

Орбан: членство Украины в ЕС будет означать прямое участие Европы в войне

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) будет означать прямое участие Европы в вооруженном конфликте, а также отправку денег европейских налогоплательщиков Киеву — Венгрия выступает решительно против. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Копенгагене, трансляция с мероприятия ведется на сайте Еврокомиссии.

«Наша позиция — вообще никакого членства (Украины в ЕС - «Газета.Ru») <...>, потому что членство будет означать, во-первых, что в Евросоюз придет война; Во-вторых, деньги из Европы пойдут на Украину», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что вступление Украины в ЕС — «это слишком», достаточно было бы стратегического соглашения о сотрудничестве.

До этого Орбан сообщил, что Венгрии предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг вступления Украины в Европейский союз (ЕС), которое европейские лидеры намерены обсудить в ходе грядущего саммита в Копенгагене.

Венгерский премьер раскритиковал высказывания польского коллеги Дональда Туска и председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что украинский конфликт якобы является войной всей Европы и коллективного Запада. Он также напомнил о призыве шведского коллеги Ульфа Кристерссона усилить давление на Будапешт для ускорения процесса принятия Украины в состав Евросоюза. По его словам, риторика европейских лидеров демонстрирует «зловещие признаки».

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее в МИД России предупредили об амбициях Украины по втягиванию Европы в конфликт с РФ.