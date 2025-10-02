На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС в Копенгагене

Bloomberg: канцлер ФРГ Мерц раскритиковал Орбана из-за Украины на саммите ЕС
Robert Michael/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошедшем накануне саммите Евросоюза в Копенгагене. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, знакомых с ситуацией, «столкновение» произошло во время обсуждений того, как ЕС может обеспечивать свою оборону и поддерживать Украину.

«Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока», — говорится в тексте.

По мнению авторов, ссора стала очередным признаком недовольства Орбаном в Евросоюзе. Как напоминает Bloomberg, премьер Венгрии неоднократно использовал право вето, чтобы затормозить санкции против России, и выступает против членства Украины в ЕС.

Накануне Виктор Орбан перед вылетом на саммит ЕС заявил, что на неформальной встрече в Копенгагене его ждет «бой в клетке», поскольку другие страны регулярно оказывают давление на Будапешт по вопросу Украины.

Ранее глава Евросовета напомнил об обязательствах ЕС перед Украиной.

