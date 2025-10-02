Орбан заявил, что Венгрия будет твердо стоять на своей позиции по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он твердо будет придерживаться «венгерской позиции» по Украине в вопросе финансирования Евросоюзом поставок оружия Украине и вступления республики в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

«Копенгаген (саммит лидеров ЕС. — прим. ред.), второй день. Ситуация серьезная. На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать фонды ЕС Украине. Они пытаются ускорить вступление Украины [в ЕС] всеми видами юридических уловок. Они хотят финансировать поставки оружия», — написал политик в социальной сети.

Агентство Bloomberg сообщило, что накануне на саммите Евросоюза в Копенгагене между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Орбаном произошло «столкновение» во время обсуждений того, как ЕС может обеспечивать свою оборону и поддерживать Украину. Германский политик обвинил Орбана в срыве обсуждения вопросов безопасности НАТО.

Ранее Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС.