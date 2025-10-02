На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии пообещал продолжить закупать российские энергоносители

Орбан заявил о намерении Венгрии продолжать покупать энергоносители у России
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия продолжит закупать энергоносители у России. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, пишет ТАСС.

В четверг, 2 октября, политик прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. На полях мероприятия он пообщался с журналистами, в том числе высказавшись о поставках российских энергоресурсов.

«Мы государство без выхода к морю, у нас есть только трубопроводы, поэтому мы вынуждены покупать [энергоресурсы] у России», — сказал глава правительства.

23 сентября президент США Дональд Трамп провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча с журналистами состоялась на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе мероприятия американский лидер сообщил, что рассчитывает на отказ Венгрии от дальнейших закупок российской нефти.

Спустя три дня Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения. 1 октября премьер-министр республики рассказал, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии первостепенное значение и альтернативы российскому топливу отсутствуют.

Ранее глава венгерского правительства сообщил Трампу о важности сотрудничества Будапешта с Москвой.

