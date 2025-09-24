ЕС планирует ввести пошлины на импорт нефти РФ в Венгрию и Словакию

Rzeczpospolita: ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Rzeczpospolita.

Глава ЕК заявила, что данные меры применяются для того, чтобы заставить европейские страны искать поставщиков нефти не из России, чтобы избежать финансирования Москвы.

Тарифы планируют ввести до конца 2025 года, отмечает издание.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти. По словам Трампа, он намерен лично обсудить это с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего он может согласиться на его требование.

Еще 23 сентября в Венгрии заявляли об отказе пойти на уступки вопросу о закупках нефти в РФ. Однако 27 августа Трамп уже убедил Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что ЕС не может быть участником конфликта на Украине.