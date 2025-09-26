На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан ответил Трампу, призвавшему Венгрию отказаться от нефти из РФ

Орбан заявил, что Венгрия вправе сама принять решение по закупкам нефти из РФ
Bertrand Guay/Pool/AP

Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Таким образом он ответил президенту США Дональду Трампу, уверенному в своей способности убедить венгерские власти отказаться от закупок нефти из РФ.

«Я понимаю, что США — большая страна, а Венгрия — меньше. Но в одном мы похожи: обе страны — суверенные государства», — отметил премьер-министр.

Орбан обратил внимание, что у Будапешта, так же как у Вашингтона, есть свои интересы. При этом республика ясно их выражает и представляет.

«Если мы в хороших отношениях, скажем так, друзья, то мы выслушаем [аргументы] друг друга. А потом каждый будет делать то, что хочет», — добавил глава венгерского правительства.

23 сентября американский лидер провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча с журналистами состоялась на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время нее Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от дальнейших закупок российской нефти.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика намерена продолжать сотрудничество с РФ в сфере поставок энергоносителей.

Ранее в Европейском союзе захотели ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию.

