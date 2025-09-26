Орбан ответил Трампу, призвавшему Венгрию отказаться от нефти из РФ

Орбан заявил, что Венгрия вправе сама принять решение по закупкам нефти из РФ

Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Таким образом он ответил президенту США Дональду Трампу, уверенному в своей способности убедить венгерские власти отказаться от закупок нефти из РФ.

«Я понимаю, что США — большая страна, а Венгрия — меньше. Но в одном мы похожи: обе страны — суверенные государства», — отметил премьер-министр.

Орбан обратил внимание, что у Будапешта, так же как у Вашингтона, есть свои интересы. При этом республика ясно их выражает и представляет.

«Если мы в хороших отношениях, скажем так, друзья, то мы выслушаем [аргументы] друг друга. А потом каждый будет делать то, что хочет», — добавил глава венгерского правительства.

23 сентября американский лидер провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча с журналистами состоялась на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время нее Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от дальнейших закупок российской нефти.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика намерена продолжать сотрудничество с РФ в сфере поставок энергоносителей.

Ранее в Европейском союзе захотели ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию.