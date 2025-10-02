На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ ждут, что Молдавия после выборов откажется от «пути в никуда»

В МИД РФ надеются на добрососедские отношения с Молдавией после выборов
РИА Новости

Москва рассчитывает на нормализацию отношений с Кишиневом после выборов. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией», — сказал дипломат.

По его словам, РФ ожидает, что власти Молдавии сделают правильные выводы и предпочтут «добрососедское» развитие отношений «пути в никуда». В последнем случае Кишинев будет сближаться с ЕС и НАТО и превратится в логистический узел для поддержки Киева.

Галузин отметил, что Молдавии выгодно покупать у РФ дешевый газ и продавать ей сельхозпродукцию, но сейчас она этого не делает по политическим соображениям.

28 сентября в республике прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Почти половина из них (24,17%) пришлась на «Патриотический избирательный блок». Один из его лидеров, глава Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией.

Ранее президент Молдавии призвала найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.

Выборы в Молдавии — 2025
