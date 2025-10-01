На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья

Президент Санду призвала найти решение по выводу войск РФ из Приднестровья
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские военнослужащие покинули территорию Приднестровья «мирным путем». Ее слова приводит портал NewsMaker.

«Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем», – сказала Санду.

Глава государства заверила, что у Кишинева есть экономический план, который предусматривает «реинтеграцию» региона, и задача состоит в том, чтобы граждане Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.

По ее оценке, самая сложная задача – «как вывести российские войска, и после этого поэтапная реинтеграция».

До этого в СВР сообщили, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска. По сведениям СВР, на данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил стран — членов НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. В службе заявили, что первая группа военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу «для устрашения Приднестровья».

Ранее экс-президент Молдавии заявил о недоверии граждан к Санду.

