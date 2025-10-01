Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские военнослужащие покинули территорию Приднестровья «мирным путем». Ее слова приводит портал NewsMaker.

«Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем», – сказала Санду.

Глава государства заверила, что у Кишинева есть экономический план, который предусматривает «реинтеграцию» региона, и задача состоит в том, чтобы граждане Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.

По ее оценке, самая сложная задача – «как вывести российские войска, и после этого поэтапная реинтеграция».

До этого в СВР сообщили, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска. По сведениям СВР, на данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил стран — членов НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. В службе заявили, что первая группа военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу «для устрашения Приднестровья».

Ранее экс-президент Молдавии заявил о недоверии граждан к Санду.