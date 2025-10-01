В Израиле заявили, что дают жителям Газы последнюю возможность уехать

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что власти еврейского государства дают жителям Газы последнюю возможность покинуть город. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Это последняя возможность для жителей Газы, желающих перебраться на юг и оставить боевиков ХАМАС в изоляции в городе Газа», — сказал министр.

Он добавил, что оставшихся людей Тель-Авив будет считать террористами либо их пособниками.

30 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе. Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно», заключил американский лидер.

До этого сообщалось, что ХАМАС получил план США по урегулированию в Газе.

Ранее в Кремле заявили о неучастии России в плане Трампа по Газе.