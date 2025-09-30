На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движению ХАМАС передали план США по урегулированию в Газе

Al Jazeera: Египет и Катар передали ХАМАС план США по урегулированию в Газе
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Египет и Катар, которые выступают в роли посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации радикального палестинского движения ХАМАС план США по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом рассказал телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник.

«Катар и Египет передали план Трампа переговорной группе ХАМАС. Группа пообещала посредникам, что изучит предложение, представленное Трампом некоторое время назад», — говорится в сообщении.

29 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее Трамп назвал глупостью признание Палестины.

Война в Газе
