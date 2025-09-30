На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп выдвинул ХАМАС новый ультиматум

Трамп дал ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на перемирие в Газе
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе. Об этом сообщает The Independent.

«Мы ждем, когда ХАМАС ответит положительно», — отметил Трамп.

Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно». Существует не так много возможностей для переговоров с ХАМАС, добавил Трамп.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари заявил, что Трамп уведомил Доху, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял его план по урегулированию конфликта в секторе Газа.

29 сентября президент США на пресс-конференции с премьер-министром Израиля заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, Трамп предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.

Война в Газе
