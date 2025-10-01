Зеленский в Киеве встретился с дочерью Елизаветы II

Зеленский у Софийского собора в Киеве встретился с британской принцессой Анной

Украинский лидер Владимир Зеленский в Киеве встретился с дочерью королевы Елизаветы II британской принцессой Анной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Встретился с Королевской принцессой Великобритании Анной. Это первый визит Ее Королевского Высочества в Украину после нашей независимости, и символично, что наша встреча состоялась в таком историческом месте, как София Киевская», — написал он.

Стороны обсудили вопрос возвращения украинских детей, а также реабилитацию боевиков ВСУ и «внедрение практик безбарьерности для полноценной общественной реинтеграции».

30 сентября Зеленский провел совещание по санкционной политике, после которого анонсировал новые рестрикции против России.

Он напомнил, что в лишь в сентябре Украина ввела «пять санкционных решений», а также синхронизировала британские санкции в местной юрисдикции. Как сообщил Зеленский, во всех санкционных пакетах союзников против Москвы учтены предложения Киева.

Ранее Сибига анонсировал «решительные действия» Украины в ответ на удары ВС РФ.