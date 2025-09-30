На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига анонсировал «решительные действия» Украины в ответ на удары ВС РФ

Россию должны атаковать столько БПЛА, сколько она запускает по территории Украины. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства республики Андрей Сибига в интервью «Укринформу».

Он напомнил о словах Владимира Зеленского, что Россия должна «получать достойный отпор».

«Российские атаки на нас, а это часто по 500–600 дронов в комбинации с ракетами, требуют соответствующих решительных действий с нашей стороны. Что я имею в виду: если 500–600 дронов атаковали Украину, такое же количество должно атаковать Россию, военные объекты на ее территории», — сказал Сибига.

Накануне он уже заявлял, что оружие, имеющееся в наличии у Украины, достанет до любых военных объектов на территории России. Политик также заявил о необходимости для Украины достичь паритета, чтобы отвечать на действия России. Министр иностранных дел также призвал избавиться от иллюзий и «действовать решительно».

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.

