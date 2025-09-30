Зеленский анонсировал новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике, после которого анонсировал новые рестрикции против России. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он напомнил, что в лишь в сентябре Украина ввела «пять санкционных решений», а также синхронизировала британские санкции в местной юрисдикции. Как сообщил Зеленский, во всех санкционных пакетах союзников против Москвы учтены предложения Киева.

«Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США по дальнейшему санкционному давлению. Спасибо всем, кто помогает. Поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию наших санкций партнерами. Важно, чтобы давление было действительно эффективным», — написал Зеленский.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не может самостоятельно переломить ситуацию на фронте и «внутри России». По мнению экс-министра, союзники Украины не принимают решений, которые заставят президента России Владимира Путина пересмотреть свои цели. Как утверждает Кулеба, только после этого появятся предпосылки для завершения боевых действий.

