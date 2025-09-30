На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал новые санкции против России

Зеленский: Украина готовит санкции против России и синхронизирует с партнерами
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике, после которого анонсировал новые рестрикции против России. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он напомнил, что в лишь в сентябре Украина ввела «пять санкционных решений», а также синхронизировала британские санкции в местной юрисдикции. Как сообщил Зеленский, во всех санкционных пакетах союзников против Москвы учтены предложения Киева.

«Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США по дальнейшему санкционному давлению. Спасибо всем, кто помогает. Поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию наших санкций партнерами. Важно, чтобы давление было действительно эффективным», — написал Зеленский.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не может самостоятельно переломить ситуацию на фронте и «внутри России». По мнению экс-министра, союзники Украины не принимают решений, которые заставят президента России Владимира Путина пересмотреть свои цели. Как утверждает Кулеба, только после этого появятся предпосылки для завершения боевых действий.

Ранее Сибига анонсировал «решительные действия» Украины в ответ на удары ВС РФ.

