Трамп подпишет сразу несколько указов на фоне шатдауна в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается 1 октября подписать ряд указов на фоне шатдауна правительства страны. Информация об этом появилась в графике американского лидера.

«В 16:30 (23:30 мск. — прим. ред.) президент подпишет указы в Овальном кабинете», — указано в расписании.

Шатдаун в США начался в ночь на 1 октября по причине того, что конгрессмены не смогли согласовать бюджет правительства. Пограничные, почтовые и социальные службы продолжают работу, однако государственные служащие, включая военных, остаются без оплаты труда.

Трамп возложил ответственность за шатдаун на членов Демократической партии и заявил, что из возможной приостановки работы правительства может последовать «много всего хорошего». Он добавил, что готов провести массовые чистки среди чиновников.

Ранее в сенате США заявили, что шатдаун продлится несколько недель.