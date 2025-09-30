На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп допустил, что в США наступит шатдаун

Трамп не исключил наступление шатдауна в США из-за неуступчивости демократов
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал возможным наступление шатдауна правительства страны в ночь на 1 октября и обвинил в сложившейся ситуации членов Демократической партии. Трансляцию пресс-конференции Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

«Ничто не неизбежно. Все вероятно, все возможно. <...> Я не увидел с их [демократов] стороны ни малейшей уступки», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что его политические оппоненты хотят предоставлять медицинское обслуживание нелегальным мигрантам, что ставит под угрозу систему здравоохранения в стране в целом.

19 сентября сенат США отклонил законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее сообщалось, что в США подготовят план массовых увольнений на случай приостановки работы правительства.

