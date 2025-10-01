Трамп заявил, что использует возможный шатдаун для сокращений

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести массовые сокращения в случае приостановки работы федерального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп возложил ответственность за возможный шатдаун на демократов.

«Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда работа прекращается, приходится прибегать к сокращениям. Мы сократим много людей», — заявил президент.

По словам Трампа, из возможной приостановки работы правительства может последовать «много всего хорошего». Он добавил, что администрация сможет «избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, а хотят демократы». Заявление прозвучало за несколько часов до начала нового финансового года, бюджет на который пока не согласован.

Вечером 30 сентября Трамп допустил, что в США наступит шатдаун.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее спикер палаты представителей предупредил США о катастрофе в случае шатдауна.